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АвтоМир / Дороги

Срок службы трассы М-9 в Псковской области продлила поверхностная обработка

16.09.2024 20:02|ПсковКомментариев: 0

Срок службы покрытия на участке трассы М-9 в Псковской области продлен за счет устройства поверхностной обработки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные работы завершены на 16-километровом участке федеральной трассы М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в Куньинском районе Псковской области с 419-го по 435-й км.

«В рамках заключенного государственного контракта подрядчик выполнил демаркировку старой разметки и отфрезеровал разрушенное асфальтобетонное покрытие в местах самых значительных дефектов. Затем на отдельных участках был уложен выравнивающий слой из асфальтобетона, а после выполнена одиночная поверхностная обработка. Объект введен в эксплуатацию», - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.

Напомним, устройство поверхностной обработки ранее проводилось на участках федеральной дороги М-9 с 517-го по 557-й км и с 485-го по 517-й км. Такая технология позволяет продлить срок службы покрытия и увеличить межремонтный срок эксплуатации дороги.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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