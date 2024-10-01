В Себежском районе открыли для транспорта мост через реку Веть

В Себежском районе открыто движение автотранспорта по мосту через реку Веть (Лосьма). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному движению хозяйству Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Сооружение расположено на км 5+713 автомобильной дороги Себеж - Томсино в Себежском районе. Переправа обеспечивает транспортное сообщение между трассой Толкачево - Себеж - Заситино и федеральной М-9 «Балтия».
Капитальный ремонт моста ведется по нацпроекту «БКД». На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.
Подрядчик возвел металлическую гофрированную конструкцию, установил очистные сооружения, а также завершил работы по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 160 метров с подходами.
Также на объекте необходимо нанести дорожную разметку, установить защитное барьерное ограждение, разобрать временный объезд и выполнить планировку территории. Планируется, что в полном объеме работы будут выполнены уже в октябре.
Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Лосьма, поэтому мост получил новое официальное название.