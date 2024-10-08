Скорость движения ограничат на трассе Р-23 «Псков» для ликвидации последствий ДТП

Скорость движения транспорта ограничат на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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Ограничения будут действовать на следующих участках:
- км 164-166 - ограничение скорости движения на Псков по правой стороне с 8:00 до 17:00. Будет проводиться замена металлических барьерных ограждений после дорожно-транспортного происшествия;
- км 178-179 - ограничение скорости движения на Псков по правой стороне с 8:00 до 17:00. Причина также в замене металлических барьерных ограждений после ДТП.
- км 52-53 - ограничение скорости движения на Псков по левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться очистка водоотводных лотков у разделительной полосы с установкой схемы организации дорожного движения.