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АвтоМир / Дороги

Проект нового «круга» в Великих Луках разработают в 2025 году

31.10.2024 14:48|ПсковКомментариев: 0

Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорМост Проект» в 2025 году разработает проект организации на перекрестке улиц Дьяконова и проспекта Гагарина в Великих Луках кругового движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Муниципальный контракт на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт пересечения улицы Дьяконова и проспекта Гагарина с устройством кругового движения в городе Великие Луки» заключен 28 октября между УЖКХ и ООО «СтройДорМост Проект».

Срок действия контракта с даты заключения - до 31 декабря 2025 года. 

«Финансирование данного проекта осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки» за счет средств субсидий из областного бюджета и средств софинансирования из бюджета муниципального образования «Город Великие Луки», - отметила заместитель начальника УЖКХ Надежда Васильева.

Она также добавила, что цена контракта включает в себя: сбор исходных данных для проектных работ; получение технических условий на  устройство освещения; ливневой канализации проведение инженерных изысканий по грунту; разработку проектной и сметной документации; согласование проектной документации с организациями, выдающими технические условия на подключение к инженерным сетям; получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и другие обязательные платежи.

Также Надежда Васильева отметила главные плюсы данного проекта.

В первую очередь, это безопасность движения автомобилей и пешеходов. «По статистике, на таких перекрёстках происходит на 90% меньше ДТП с летальным исходом. Водители более внимательно следят за обстановкой и автоматически снижают скорость, не надеясь на сигналы светофора», - подчеркнула Надежда Васильева.

Она отметила ещё несколько положительных факторов от введения в эксплуатацию данного объекта: это незначительное время простоя перед въездом на перекрёсток, поскольку отсутствуют светофоры; снижение расходов на содержание, также за счёт отсутствия светофоров; повышение эффективности транспортного потока; уменьшение пробок и, как следствие, улучшение экологического баланса; плюс к тому - уменьшение уровня шума и выбросов вредных веществ в атмосферу от стоящих на перекрёстке автомобилей.

Добавим, что после разработки проектно-сметной документации для последующей реализации проекту необходимо пройти государственную экспертизу.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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