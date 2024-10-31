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АвтоМир / Дороги

В Псковской области спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 33%

06.11.2024 18:28|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области спрос на работников дорожного хозяйства по сравнению с прошлым годом вырос на 33%: работодатели по итогам за 10 месяцев 2024 года искали более 300 новых работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе  российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. 

 

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Аналитики подвели итоги 10 месяцев 2024 года и выяснили, что спрос на кадры в дорожном хозяйстве страны за год вырос сразу на 20%, а в некоторых регионах – в несколько раз.

За 10 месяцев 2024 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли 141 тысячу предложений о работе по всей России – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Диапазон предлагаемых в отрасли заработных плат в 2024 году составляет от 91 954 до 178 000 рублей, год назад – 77 000 – 149 425 рублей. 

Сильнее всего спрос на дорожных строителей вырос в Московской области – сразу на 100% (или в два раза) по сравнению с 2023 годом. В Алтайском крае – на 91%, в Республике Саха (Якутия) – на 85%, в Ставропольском крае и в Астраханской области – на 82%. Есть и такие регионы, где потребность в работниках дорожного хозяйства упала, лидер среди них – Владимирская область, где таких вакансий в 2024 году было открыто на 33% меньше, чем годом ранее.

При этом большая часть вакансий для работников дорожного хозяйства открыта в Москве (14%), Санкт-Петербурге (5,5%), Московской области (4,7%), в Республике Башкортостан (4,2%), а также в Свердловской области и Краснодарском крае (по 4,0%). Отметим, однако, что почти половина (46%) вакансий в этом секторе экономики предполагают вахтовую занятость – то есть, зачастую речь идет о работе за пределами населенных пунктов. 

Наиболее востребованные специалисты в отрасли дорожного строительства – это машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры производственно-технического отдела (6%) и прорабы (5,0%), а также монтажники (3,6%), сварщики (3,5%), электромонтажники (2,9%), бухгалтеры (2,4%) и инженеры-конструкторы (2,4%).  

Доход в сфере дорожного хозяйства за год тоже вырос. В целом по стране диапазон зарплат сейчас от 91 954 - 178 000, годом ранее зарплаты были существенно ниже: 77 000 - 149 425. В Псковской области дорожники могут заработать в этом году от 82 759 до 183 908 рублей, в 2023 году зарплаты были также ниже (от 80 460 до 137 931 рубля).

 «Рост спроса на специалистов дорожного хозяйства во многом связан с активной реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы. Он предусматривает сразу 380 различных объектов по всей стране, а общая продолжительность новых и отреставрированных автомобильных дорог составит более 3,1 тысячи километров. Очевидно, что при таких масштабах потребность в кадрах для отрасли дорожного и инфраструктурного строительства в ближайшие несколько лет будет держаться на стабильно высоком уровне. При этом важно понимать, что специалисты, в которых наиболее остро нуждается отрасль, относятся к числу крайне дефицитных, например, на одну вакансию машиниста приходится 2,1 резюме (при норме не ниже четырех), водителя – 3 резюме, разнорабочего – 2,7. Конкуренция за людей уже привела к росту предлагаемых зарплат, но только этого недостаточно, чтобы обеспечить дорожный сектор кадрами. Работодателям необходимо инвестировать в комфортные условия труда (от качественной спецодежды до места проживания на вахте), а также в производительность и эффективность», – комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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