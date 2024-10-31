Сельскую дорогу в Дедовичском районе приведут в порядок по решению суда 

Дорогу между деревнями Хлопотово и Киларёво Дедовичского района приведут в порядок после обращения местного жителя в прокуратуру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: пресс-служба судов Псковской области
Дедовичский районный суд рассмотрел два исковых заявления прокурора Дедовичского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации района и администрации сельского поселения «Вязьевская волость» об устранении нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Прокуратура района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, главами администраций по обращению жителя дедовичской глубинки провела проверку условий содержания участка автомобильной дороги от деревни Хлопотово до деревни Киларёво протяженностью 800 метров, а также участка автомобильной дороги по деревне Киларёво протяженностью 600 метров.
По ее результатам выявлены нарушения действующего законодательства, а именно:
30 сентября в адрес глав администраций внесены представления с требованиями об устранении выявленных нарушений, которые до настоящего времени не исполнены. Прокурор района просил обязать ответчиков устранить выявленные нарушения.
Представитель жителя района в судебных заседаниях поддержала заявленные требования в полном объеме, представители глав администраций иски признали.
Cуд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, обязав администрацию Дедовичского района устранить нарушения на участке дороги в срок до 30 декабря 2025 года, а администрацию сельского поселения «Вязьевская волость» (в части нарушений по деревне Киларёво) – в срок до 1 октября 2025 года.