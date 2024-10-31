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Сельскую дорогу в Дедовичском районе приведут в порядок по решению суда

Дорогу между деревнями Хлопотово и Киларёво Дедовичского района приведут в порядок после обращения местного жителя в прокуратуру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Дедовичский районный суд рассмотрел два исковых заявления прокурора Дедовичского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации района и администрации сельского поселения «Вязьевская волость» об устранении нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратура района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, главами администраций по обращению жителя дедовичской глубинки провела проверку условий содержания участка автомобильной дороги от деревни Хлопотово до деревни Киларёво протяженностью 800 метров, а также участка автомобильной дороги по деревне Киларёво протяженностью 600 метров.

По ее результатам выявлены нарушения действующего законодательства, а именно:

на обследуемой автомобильной дороге со стороны деревни Хлопотово в сторону деревни Киларёво и по самой дороге в деревне Киларёво имеется проезжая часть, которая не имеет асфальтного и грунтового покрытия;

дорога заросла травой, имеет колейность, выбоины глубиной до 50 см, образовавшиеся в результате несвоевременного грейдирования покрытия проезжей части;

вдоль всей автомобильной дороги имеются кустарники, ограничивающие видимость для транспортных средств, обочины имеют дефекты, которые влияют на безопасность дорожного движения;

в отдельных местах установлено отсутствие дренажной канавы для отвода поверхностных вод и защиты от них проезжей части;

ремонт дороги не проводился.

30 сентября в адрес глав администраций внесены представления с требованиями об устранении выявленных нарушений, которые до настоящего времени не исполнены. Прокурор района просил обязать ответчиков устранить выявленные нарушения.

Представитель жителя района в судебных заседаниях поддержала заявленные требования в полном объеме, представители глав администраций иски признали.

Cуд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, обязав администрацию Дедовичского района устранить нарушения на участке дороги в срок до 30 декабря 2025 года, а администрацию сельского поселения «Вязьевская волость» (в части нарушений по деревне Киларёво) – в срок до 1 октября 2025 года.