АвтоМир / Дороги

Псковская область готовится к содержанию дорог зимой

В Псковской области ведется активная подготовка к зимнему содержанию дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Организовано круглосуточное дежурство диспетчерскими службами в структурных подразделениях и подрядных организациях, проводится мониторинг погодных условий. Подготовлены автотранспортные средства, снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузо-разгрузочные устройства и механизмы.

Также подготовлена техника, привлечённая к содержанию дорог в зимний период, в количестве 326 единиц.

Создан достаточный запас горюче-смазочных материалов для техники, привлекаемой к ликвидации снежных заносов и гололёда на дорогах, а также запас противогололёдных материалов.

«Псковавтодор» совместно с подрядными организациями закупил минеральный галит для приготовления 11,6 тысячи тонн песчано-соляной смеси, завезено 46 тысяч тонн песка. Запас пескосоляной смеси, чистой соли и песка по филиалам составляет 67% от норматива. Мероприятия по закупке материалов и приготовлению песчано-соляной смеси продолжаются.