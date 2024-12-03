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Завершена реконструкция автомобильного моста через реку Ловать в Великолукском районе

Завершены работы по реконструкции автомобильного моста через реку Ловать в Великолукском районе. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Алексей Кузьмин / Telegram

В рамках реализации проекта подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» демонтировала старый мост, установила новые железобетонные опоры и пролетные строения, обустроила систему водоотвода и уложила новое дорожное покрытие с разметкой.

Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям, безопасности и грузоподъемности, отметил Алексей Кузьмин.