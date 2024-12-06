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Последствия метели на дорогах Пскова расчищают сотрудники «СитиИнвестГрупп»

После метели сотрудники «СитиИнвестГрупп» расчистили снег для удобства водителей и пешеходов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «СитиИнвестГрупп»/ сообщество «ВКонтакте»

Работы прошли в разных районах города в ночное время. С помощью специализированной техники снег расчистили на проезжих частях Пскова и на пешеходных зонах.

Целый отряд снегоуборочных машин избавился от последствий снегопада на Ольгинском мосту.