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Пешеходному светофору на проспекте Энтузиастов в Пскове требуется замена кабеля

В Пскове ведут работы по восстановлению работоспособности пешеходного светофора на проспекте Энтузиастов, возле перекрестка с Сиреневым бульваром. Как сообщают местные жители, светофор не работает несколько дней.

Фото: Telegram-канал «Псков за рулём»

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин, организация ведет работу по восстановлению.

«Перебрали всю автоматику, готовится замена участка кабеля, будет замена участка кабеля от контроллера к светофорному объекту», - рассказал Юрий Бурлин. Приобретается необходимый для работы материал.

Все работы по возможности будут выполнены в максимально короткие сроки.