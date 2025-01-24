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Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорог в Великих Луках

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города» законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в содержании дорог города, выражающиеся в наличии выбоин на дорожном покрытии, что не обеспечивает безопасность дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Фото: Архив ПЛН

В связи с этим в адрес исполняющего обязанности начальника МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» было внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время вопрос находится на рассмотрении.