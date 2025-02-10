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Движение ограничат на участке улицы Великорецкой в Пскове с 18 февраля

Движение транспорта на участке улицы Великорецкой от дома №16 до дома №2 по улице Яна Райниса в Пскове будет закрыто с 18 по 25 февраля с 8:00 до 17:00 в связи с проведением дорожных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

В ночное время с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.