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Три пешеходных перехода оборудуют в Пскове

Новый пешеходный переход через улицу Инженерная, в районе дома № 134 может появиться при реконструкции улицы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 21 февраля на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова.

По результатам выездного заседания принято решение выполнить обустройство пешеходного перехода при производстве работ по реконструкции улицы Инженерной.

Фото: панорама «Яндекса»

Во 2-м квартале выполнят работу по обустройству перехода через улицы Набережная реки Великой у пересечения с Рижским проспектом. Будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Инициатором стала депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман.

По обращению о переносе пешеходного перехода в район д. № 4 по ул. Алехина решение не принято. При выезде на место установлено, что переход некуда перенести.

Пешеходный переход через улицу Олега Кошевого у парка Пограничников будет обустроен в 3-м квартале 2025 года.