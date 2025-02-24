Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Тротуар перекроют на участке улицы Комсомольской в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Участок перекроют на основании постановления администрации города Великие Луки с 26 февраля по 31 декабря.
Ограничение движения пешеходов будет действовать на участке двухполосной автомобильной дороги по улице Комсомольской на пешеходном тротуаре чётной стороны от дома №18/49 на улице Комсомольской до улицы Комсомольца Зверева.
Объезд участка производства работ - по нечетной стороне улицы Комсомольской, с учётом альтернативного движения пешеходов.