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АвтоМир / Дороги

«Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой?

05.03.2025 17:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему качества уборки дорог зимой в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Минувшая зима выдалась удивительно мягкой, снега выпало не так много, что облегчило работу служб, ответственных за уборку города. Тем не менее с наступлением весны на городских дорогах все равно остался песок и соляные разводы, которые еще только предстоит убирать, чтобы псковичи не столкнулись с традиционными весенними «пылевыми бурями». Грязные улицы создают неопрятный вид города, что может негативно сказаться на его имидже и привлекательности для туристов. Кроме эстетической стороны проблемы, наличие песка на дорогах сказывается и на безопасности дорожного движения — взвесь из грязи, оседающая на стёклах машин, может затруднять видимость и приводить к дорожно-транспортным происшествиям. Еще одним последствием теплой зимы стали многочисленные «переходы через ноль», которые негативно сказываются на состоянии асфальта городских дорог.

Как эксперты оценивают уборку дорог Пскова прошедшей зимой? Как малоснежная зима с многочисленными «переходами через ноль» сказалась на состоянии городских дорог? Грозят ли Пскову весенние «песчаные бури»? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что зимняя уборка оказалась непростой задачей из-за резких перепадов температур, что в свою очередь привело к накоплению грязи и песка на улицах. Подрядчики уже приступили к процессу уборки, хотя основная работа возможна лишь с наступлением более тёплых дней, отметил Борис Елкин.

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«Мягкая зима — не совсем точное определение. Она была мягкой, если говорить о снегопадах, но с точки зрения большого количества изменений температуры и погодных условий приходилось, конечно, дополнительно посыпать песком, и дополнительная грязь в городе появлялась. Сейчас уже не первый раз подрядчики приступают к выходу из зимы. Буквально две недели назад первый был выход, и сейчас активно начали. В рамках этой уборки, конечно, был проведён снос вдоль проезжей части, в результате было собрано большое количество земляных наносов. Многие утверждают, что можно избавиться от них. Однако это не так. Земля с газона всегда будет попадать на проезжую часть во время осадков. Однако работы по устранению этой проблемы уже ведутся. Хочу отметить, что из-за погодных условий зима выдалась немного грязной. Если бы выпало больше снега, город стал бы чище и красивее. В условиях сухой погоды мы будем прилагать все усилия для поддержания чистоты, для того, чтобы этот выход из зимы был максимально безболезнен. Есть какие-то места, где появляются дефекты, ямы. Их просто подрядчик устраняет. И проблем никаких нет в сравнении с тем, что было лет 10 назад в любые зимы».

Директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев также отметил, что малоснежная зима и переходы через ноль повлияли на состояние дорог, но в целом работа по уборке улично-дорожной сети была выполнена достойно. Очистка дорог от песка и грязи начнется, когда температура стабилизируется. В настоящее время идет ручная уборка, а пылесосная техника будет задействована позже, говорит Павел Кипрушев.

«В целом я считаю, что зимний период пройден достойно. Были замечания, оперативно на них отреагировали. Где-то локально не успевали убирать в силу того, что это удаленные районы были. Уборку дорог осуществляли в приоритетном порядке, согласно составленному графику. Сейчас погода стабилизировалась, и температура держится на положительном уровне. Как только она окончательно установится, мы подключим пылесосную технику и начнём лотковую часть убирать. В настоящее время также проводится работа в ручном режиме, она осуществляется на опережение. У нас всё это проходит в процессе работы. Люди, которые работают вручную, используя лопаты, собирают лед, чтобы позднее сосредоточиться на уборке пыли».

Директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин подчеркнул, что полностью избавиться от песчаных бурь весной текущего года не удастся, но уборка уже активно ведется, что поможет минимизировать негативные последствия и подготовить город к весеннему сезону.

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«Конечно, они будут, пока не завершится полный цикл уборки, включающий в себя очистку лотков, тротуаров и мойку, а также до тех пор, пока не появится устойчивая трава, чтобы избавиться от пыли после зимы. Это касается не только дорог, но и газонов. Будем по-максимуму пытаться убрать, как погода позволит. Этой зимой у нас не было больших переходов с плюса на минус, поэтому дороги, я считаю, лучше сохранились. И плюс, что новых дорог появилось больше, и поэтому нет такой ямочности, как в былые времена».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов также подчеркивает, что в этом году уборка дорог зимой была выполнена на высоком уровне, и относительно теплая погода способствовала тому, что дороги не получили значительных повреждений. В результате работу городских служб и подрядчиков, занимающихся уборкой проезжей части, можно оценить на «4 с плюсом». Однако, к сожалению, ситуация с тротуарами оставляет желать лучшего, требуя более внимательного подхода и координации усилий между службами.

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«Я хочу отметить, что в этом году город успешно справился с работой на дорогах. Конечно, погода сыграла свою роль, но и сами дорожные службы проявили себя достойно. Благодаря хорошей погоде наши дороги не пострадали так сильно, как в предыдущие годы. Конечно, стоит отметить, что ремонт дорог в этом году проходил очень активно, большое количество новых дорог. Зима оказалась достаточно мягкой, и они не пострадали. Дороги в городе убирают качественно и профессионально. С тротуарами же ситуация несколько иная. Чтобы тротуары были в порядке, необходимо не только посыпать их песком и очищать от снега, но и координировать работу смежных структур. Важно, чтобы машины не создавали помех для проездов и чтобы техника своевременно выходила на улицы. И самое главное — наладить взаимодействие с управляющими компаниями, которые также занимаются уборкой на прилегающих к городским территориям участках. Этого пока не хватает очень сильно. В целом, я думаю, что и город сэкономил, и управляющие компании сэкономили на реагентах очень неплохо».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков, комментируя тему дорожных ремонтов, обратил внимание, что текущие работы сосредоточены на одних и тех же улицах Пскова, в то время как есть другие участки городских дорог, которые также нуждаются во внимании.

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«В профильных институтах на первых курсах учатся хотя бы пытаться думать, а здесь мы видим установку каких-то знаков по отношению ко всем возможным и невозможным требованиям ГОСТа, и с этим большая проблема. Проблема не только города Пскова, у нас есть множество ДТП, которые происходят и на федеральных трассах. Даже на таком уровне есть случаи, где не были выставлены правильные знаки. Так что в этом плане почему-то у нас нет работы. По поводу ремонта, который у нас происходит, мне тоже интересно. Почему мы не ремонтируем, а лижем одни и те же улицы? Именно лижем, потому что зачастую на этих улицах нет таких дефектов, чтобы было не проехать. У нас есть множество других улиц, где есть более значительные дефекты. Давайте зайдем в любой частный сектор, где улицы не заасфальтированы. Может быть, надо ими заняться? На улице Некрасова, видимо, хотят, чтобы из окошка была новая дорожка. А вот на улице Карла Маркса, ее копает массово "Горводоканал". Предприятием управляет депутат. Не знаю, как он руководит, но он сам принимал правила благоустройства города Пскова. Он же на постоянной основе их нарушает. В правилах благоустройства написано, как должно быть сделано восстановление покрытия, но предприятие этого никогда не делает, либо делает не на всю ширину дороги. Почему это происходит – непонятно».

Не согласен с этим мнением директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Он убежден, что за последние годы дорожная инфраструктура в Пскове существенно улучшилась, и дороги в нашем городе считаются одними из лучших на Северо-Западе.

«Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние лет 15. Например, дорогу в сторону Середки очень хорошо сделали, раньше она была непроезжая. Дорожные ремонты в городе идут постоянно, мы все это видим. То, что дорожное покрытие постепенно изнашивается — тоже нормальная ситуация. Транспортная нагрузка разрушает асфальт. С потеплением, когда заработают асфальтные заводы, начнётся процесс восстановления. Мои знакомые, туристы и другие люди говорят, что наши дороги — одни из лучших на Северо-Западе. Даже в Санкт-Петербурге ситуация хуже. Конечно, одномоментно привести в порядок многие километры дорог в городе - нереально. Конечно, горожане мечтают проснуться утром и увидеть - все дороги приведены в нормативное состояние за ночь. Но это - утопия. Даже в региональном бюджете нет средств на такое преображение, а тем более - в бюджете муниципальном. Поэтому дорожники закупают для проведения работ асфальт среднего качества, без прорезинивания, без специальных добавок, которые делают асфальт особо прочным».

 

По мнению большинства наших сегодняшних спикеров, дорожное покрытие в основном выдержало многочисленные «переходы через ноль» этой зимой, и несмотря на сложности в целом зимняя уборка Пскова была выполнена на достойном уровне. Подрядчики уже готовят город к весне - приступили к уборке песка и грязи, однако активная работа будет возможна с наступлением более тёплых дней.

Виктория Семенова

Теги: #дороги #псков #Дневной дозор #уборка снега
Источник: Псковская Лента Новостей
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