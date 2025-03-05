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Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках

Новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Уважаемые автомобилисты! В соответствии с приказом комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в городе Великие Луки будут установлены специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в 2025-2026 годах», - сообщили в администрации.

Места установки камер: