Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах

Временное прекращение движения грузового автотранспорта по некоторым дорогам регионального значения в Плюсском и Стругокрасненском муниципальных округах ввели с 11 марта по 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:
На время ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.
«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - отметили в комитете.