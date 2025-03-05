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Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах

Временное прекращение движения грузового автотранспорта по некоторым дорогам регионального значения в Плюсском и Стругокрасненском муниципальных округах ввели с 11 марта по 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

на участке а/д Заполье - Гдов Плюсского округа (км 69+700 - км 93+478);

на всем протяжении а/д Детково - Заянье - Шавково Плюсского округа

на всем протяжении а/д Струги Красные - Зовка Плюсского округа;

на всем протяжении а/д Струги Красные - Ляды Стругокрасненского округа.

На время ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - отметили в комитете.