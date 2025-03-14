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Для уборки Пскова от снега задействовали 19 единиц техники

Для уборки последствий сильного снегопада в городе Пскове задействовали 19 единиц техники и 45 дорожных рабочих, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фото и видео: Telegram-канал Бориса Елкина

«В начале недели коммунальные службы активно занимались подготовкой Пскова к приходу весны, однако сегодня зима вновь напомнила о себе. Для очистки и обработки улиц, мостов и тротуаров задействовано 19 единиц техники и около 45 дорожных рабочих. Проявляйте осторожность и будьте внимательны!» - сообщил Борис Елкин.

Напомним, что сильные осадки ожидаются в Псковской области 14 марта.