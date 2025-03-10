Происшествия

Сильные осадки ожидаются в Псковской области 14 марта

Дождь, переходящий в мокрый снег ожидается в Псковской области 14 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Утром 14 марта по Псковской области ожидаются сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег и снег) с сохранением в первой половине дня 14 марта. Утром 14 марта, начиная с периода 7:00 до 10:00, по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», - отметили в МЧС.

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101, напомнили в МЧС.