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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 28 марта

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 31-55 км ограничение скорости движения в оба направления вводится по левой полосе с 9:00 до 17:00 из-за механической очистки краевой линии у разделительной полосы.

На 42-54 км введут ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 9:00 до 17:00 Будет проводиться мойка шумозащитных экранов.

На 42-43 км ограничение скорости движения в направлении на Псков введут с 9:00 до 16:00. На участке будут проводить ремонт станций биологической очистки.