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Станислав Стармолотов об ожиданиях от дорожного сезона 2025 года

Об ожиданиях от дорожного сезона 2025 года и ремонте дорог в Псковской области рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Станислав Янович, какие ожидания от дорожного сезона 2025 года?

- Ожидание, что мы так же, как и в предыдущие годы, отработаем планово, без каких-то срывов, без каких-то панических настроений, панических действий. Работа должна быть равномерная и плановая, должна быть выполнена качественно, в срок. Поэтому я думаю, что все должно быть нормально. В настоящий момент почти 100% контрактация у нас. Есть быть точным, то 99,5%.

- Получается, тепло наступит, работы начнутся?

- Подрядчики уже сейчас работают. Выполняют те виды работ, которые на погоде не сильно завязаны. Надеюсь, что будет ранняя весна. Чем быстрее мы начнем, тем лучше.

- Календарной даты начала дорожного сезона нет?

- Нет, у нас есть несколько факторов. Один из них - это донник, который отходит. Сейчас у нас на месяц закрыты дороги, с прошлого понедельника. Мы предполагаем, что в течение месяца дороги нормально отойдут и можно будет уже приступать к масштабным работам.

- Готовы ли основные подрядчики к работе, главный партнер - «Псковатодор»? Готовы к сезону?

- Да, готовы. Уже идет активная поставка материалов. Поскольку мы контролируем хозяйственную деятельность, я вижу, что уже запчасти идут, закупка топлива происходит, битум уже сейчас закупается. Поэтому финансовое состояние стабильное, специалистами предприятие обеспечено достаточно неплохо. Да, людей сейчас везде не хватает, но укомплектованность неплохая. В принципе, все готово к сезону. Прошлый год - это первый раз был, когда у нас асфальтные заводы не ломались. Был плановый, заблаговременный подход. И, надеюсь, что в этом году тоже обойдемся без поломок.

- А какие глобальные и главные объекты будут под большими ремонтом в 2025 году?

- В 2025 году мы, как я уже анонсировал, обязательно продолжим нашу платную дорогу Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, мы ее планируем за оставшиеся полтора - два года привести в полном объеме в надлежащий вид, в нормативное состояние. Сейчас уже достаточно большой объем покрытия на этой дороге хороший, то есть мы в первую очередь делали самые разрушенные участки.

Дорогу Порхов - Успенье мы продолжим в этом году. Также это достаточно серьезная магистраль, дублер федеральной трассы, по которому можно и до Великих Лук доехать. Гверстонь – Крупп – Кулье - наш очень социально звенящий объект был, мы в этом году его продолжаем делать силами «Псковавтодора». Дедовичи - Дно - Костыжицы, Подсевы - Славковичи, Остров - Новоржев. Вот, если быстренько пробежаться по направлениям.

- Есть среди этих направлений какие-то, которые у вас вызывают тревогу, опасения? Или все в рабочем режиме, все планово?

- Нет, я еще раз повторю, что равномерность и плановость работы достигнуты. Я пока не вижу проблем. Конечно, могут быть какие-то перебои поставок материалов, массовые поломки техники или заводов. Но пока еще каких-то трудностей и ярковыраженных проблем мы не видим.

Беседовал Константин Калиниченко