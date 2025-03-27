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Наносной грунт убрали более чем на 80 улицах Пскова

Особое внимание уделили вопросам приведения в порядок городских пространств на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Пскова Бориса Елкина, об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

С середины прошлой недели рабочие начали влажную уборку автобусных павильонов и барьерных ограждений мостов. С пятницы на улицах Пскова работают специальные поливальные машины. Всего в уборке города задействовано 22 единицы техники и 32 человека.

На 83 улицах и площадях города срезан и убран наносной грунт, накопившийся за зиму. Проведена очистка – сухая и влажная – 92 пешеходных тротуаров (это порядка 80% от площади всех тротуаров в городе).

Внести свой вклад в благоустройство и привести в порядок дворы и придомовые территории может каждый житель области – с 1 апреля в муниципалитетах начинаются субботники. «В Пскове УГХ готово по заявке предоставить участникам весь необходимый инструмент. Ожидаю такого же системного подхода к уборке от глав наших районов и округов», - заверил глава региона.