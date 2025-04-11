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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 17 апреля

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 36-40 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления на левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

На 39-38 километрах трассы ограничение скорости движения будет действовать в оба направления на левой полосе с 9:00 до 17:00. На участке будет проводиться очистка разделительной полосы от пыли и грязи.

На 99-133 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 Причина - механическая очистка краевой полосы.