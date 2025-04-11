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Ряд автодорог перекроют для проведения ралли «Голубые озера - 2025»

Ряд автомобильных дорог перекроют в связи с проведением тренировочных сборов и официальных тестовых заездов в рамках подготовки к 6 этапу Кубка России, 1 этапу Кубка содружества «Трофей Александра Невского - ралли «Голубые озера - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области

«Госавтоинспекция информирует о временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Пустошкинском, Дедовичском и Себежском районах, Опочецком, Новоржевском, Бежаницком, Локнянском, Порховском и Красногородском муниципальных округах», - сообщили в ГИБДД.

На период проведения заездов перекроют следующие участки дорог:

Гультяи - Ореховно - Святец от деревни Ореховно до деревни Гультяи Пустошкинского района - 18 апреля на период по времени с 10.00 до 18.00;

Кудка - Норкино - Камено от деревни Рясино до деревни Кудка Опочецкого муниципального округа - 18 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Норкино - Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого муниципального округа - 18 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Опочка - Лобово - Мякишево от деревни Пьяново до деревни Есенники Опочецкого муниципального округа - 19 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Овчино - Дубровы - Литово от деревни Литово до деревни Перхово и от деревни Перхово до деревни Пришвино Новоржевского муниципального округа - 19 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Кудеверь - Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Волоково Бежаницкого муниципального округа - 20 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Новоржев - Кудеверь от деревни Апросово до деревни Машатино, от деревни Тарасово до деревни Плавно и от деревни Плавно до деревни Новоржевского муниципального округа до деревни Зубково Бежаницкого муниципального округа - 21 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Бежаницы - Кудеверь - Болгатово от деревни Духново до деревни Курочкино и от деревни Трошневка до деревни Шапкино Опочецкого муниципального округа - 21 и 22 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Новоржев - Кудеверь» от деревни Апросово до деревни Машатино, от деревни Тарасово до деревни Плавно и от деревни Плавно Новоржевского муниципального округа до деревни Зубково Бежаницкого муниципального округа - 22 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост от деревни Анциферово до деревни Антипово Локнянского муниципального округа - 19 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Идрица - Лопатово от деревни Сутоки до деревни Старицы Себежского района - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Сутоки - Уклеино от деревни Сутоки до деревни Уклеино Себежского района - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Осиновичи - Слаковичи - Махновка - Сорокино от деревни Травино Порховского муниципального округа до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Навережье до деревни Сысоево Дедовичского района - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Лысцево - Синяя Никола - Демидово от деревни Синяя Никола до деревни Посинье и от деревни Посинье до деревни Демидово Красногородского муниципального округа - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Максютино - Радионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района - 23 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Глубокое - Водобег от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого муниципального округа - 20 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Исаково - Микулино от деревни Черный Ручей до деревни Ильичино Себежского района - 22 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Копылок до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Криуха Пустошкинского района - 24 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Пустошка - Себеж от деревни Исаково до деревни Ханево и от деревни Шевино Себежского района до деревни Дуплищи Пустошкинского района - 24 апреля на период времени с 10.00 до 18.00;

Забелье - Маево от деревни Морозово до деревни Рыкшино Пустошкинского района - 24 апреля на период по времени с 10.00 до 18.00;

Алушково - Мануково - Рыкшино от деревни Рыкшино до деревни Сергейково Пустошкинского района - 24 апреля на период по времени с 10.00 до 18.00.

«Обеспечивает временное прекращение движения Региональная Общественная Организация "Федерация автомобильного спорта Псковской области". Организатор соревнований - президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич», - сообщили в ГИБДД.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - добавили в ведомстве