Три опоры возвели на путепроводе автодороги Хотицы – Писковичи – Муровицы

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» полным ходом идёт строительство Северного обхода Пскова (2-ой пусковой комплекс) с мостом через реку Великая, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На строящемся путепроводе автодороги Хотицы – Писковичи – Муровицы уже выполнен большой объём работ: полностью возведены три опоры, смонтированы балки пролётного строения, устроены шкафные стенки на опорах для сопряжения с насыпью. Сейчас идёт подготовка к устройству мостового полотна.

Параллельно на участке строительства ведутся работы по переустройству трассы газораспределения. Его выполняет специализированная организация АО «Газпром Газораспределение Псков». Завершение этого этапа позволит безопасно приступить к возведению подходов к путепроводу