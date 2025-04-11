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Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области

Во всех филиалах «Псковавтодора» проводится комплекс работ, направленный на благоустройство дорог, ведущих к захоронениям павших советских воинов и воинским мемориалам, сообщил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«В настоящее время мы все можем наблюдать, что погодные условия нормализовались. На улице установилась довольно теплая погода, более того, природа дала нам в эти выходные насладиться последними в этом году жаркими апрельскими выходными. Впереди нас всех ждут майские праздники. Но для нас, для дорожников, это не повод для расслабления. Уже в марте наша спецтехника вышла на улицы, чтобы отмыть дороги и инженерные сооружения от накопившейся грязи после зимы», - рассказал Павел Кипрушев.

Дороги очищаются крупногабаритными машинами, а тротуары - маневренной техникой, которая не мешает пешеходам. Работники очищают заездные карманы от скопившейся пыли и грязи. Отмывают автопавильоны.

«Хочется отметить, что данный комплекс работ касается не только содержания центральной части города Пскова, которую работники поддерживают в чистоте и порядке в рамках контракта по содержанию, но и всей региональной дорожной сети Псковской области, которая находится на балансе "Псковавтодора"», - подчеркнул Павел Кипрушев.

В первой половине апреля запустили после зимней консервации асфальтобетонные заводы, что позволило работникам перейти на ямочный ремонт горячим асфальтом. Кроме того, по всей Псковской области в настоящее время проводятся работы по восстановлению и нанесению дорожной разметки, а также по установке нового барьерного ограждения.

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Что касается содержания гравийных дорог, во всех филиалах проводятся работы по профилированию дорожного полотна с целью его приведения в нормативное состояние. На искусственных сооружениях проводится покраска металлического ограждения.