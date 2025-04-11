Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области

Во всех филиалах «Псковавтодора» проводится комплекс работ, направленный на благоустройство дорог, ведущих к захоронениям павших советских воинов и воинским мемориалам, сообщил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).
Дороги очищаются крупногабаритными машинами, а тротуары - маневренной техникой, которая не мешает пешеходам. Работники очищают заездные карманы от скопившейся пыли и грязи. Отмывают автопавильоны.
«Хочется отметить, что данный комплекс работ касается не только содержания центральной части города Пскова, которую работники поддерживают в чистоте и порядке в рамках контракта по содержанию, но и всей региональной дорожной сети Псковской области, которая находится на балансе "Псковавтодора"», - подчеркнул Павел Кипрушев.
В первой половине апреля запустили после зимней консервации асфальтобетонные заводы, что позволило работникам перейти на ямочный ремонт горячим асфальтом. Кроме того, по всей Псковской области в настоящее время проводятся работы по восстановлению и нанесению дорожной разметки, а также по установке нового барьерного ограждения.
Что касается содержания гравийных дорог, во всех филиалах проводятся работы по профилированию дорожного полотна с целью его приведения в нормативное состояние. На искусственных сооружениях проводится покраска металлического ограждения.