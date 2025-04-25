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Скорость движения ограничат на трёх участках трассы Р-23 28 апреля

На трёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия ограничат скорость движения завтра, 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 31-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00 в связи с помывкой обочин и перекрёстков.

На участке 99-111 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления 8:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка осевой.

На 158-179 километрах дороги ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00 также из-за очистки осевой.