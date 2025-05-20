АвтоМир / Дороги

Дороги в нескольких районах Псковской области перекроют из-за подготовки к соревнованиям по ралли

Движение транспорта временно перекроют по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Новоржевском, Порховском и Опочецком муниципальных округах, Пустошкинском, Себежском, Дедовичском и Островском районах. Мера вводится в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к 5 этапу чемпионата России по ралли, 2 этапу Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Пушкинские Горы - 2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

а/д «Пустошка - Щукино - Алоль» от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района - 25 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Пожни - Шалахово - Столпово» от деревни Тимоново до деревни Колпино и от деревни Колпино до автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» Пустошкинского района - 26 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Пустошка - Себеж» от деревни Балбуки до Идрицы Себежского района - 26 мая на период времени с 14.00 до 19.00;

на период времени с 14.00 до 19.00; а/д «Пустошка - Себеж» от деревни Исаково до деревни Ханево и от деревни Шевино до деревни Дуплищи Себежского района - 27 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; - а/д «Максютино - Радионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района - 27 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Орша-Плясани» от деревни Мешток до деревни Березовец Новоржевского муниципального округа - 27 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Осиновичи - Слаковичи - Махновка - Сорокино» от деревни Травино Порховского муниципального округа до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Навережье до деревни Сысоево Дедовичского района - 27 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Исаково - Микулино» от деревни Черный Ручей до деревни Ильичино Себежского района - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Остров - Новоржев» от деревни Агрофенино до деревни Шики и от деревни Шики до деревни Торчане Островского района - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Бежаницы - Кудеверь - Болгатово» от деревни Аксёново до деревни Туровские Холмы Бежаницкого муниципального округа - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Погорелка - Воронцово - Шики» от деревни Шики до деревни Тропкино и от деревни Приозёрная до деревни Тупицы Островского района - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Новоржев - Опочка» с 9 километра по 14 километр Опочецкого муниципального округа - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Кудка - Норкино - Камено» от деревни Рясино до деревни Кудка Опочецкого муниципального округа - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Норкино - Глубокое» от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого муниципального округа - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

на период времени с 10.00 до 18.00; а/д «Глубокое - Водобег» от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого муниципального округа - 28 мая на период времени с 10.00 до 18.00.

Обеспечивает временное прекращение движения региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области».