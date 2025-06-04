В Пскове ведутся работы по расчистке ливневых канализаций. ВИДЕО

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» продолжает осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений городских территорий посредство расчистки ливневых канализаций, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Видео: «Горводоканал»
Ранее для ликвидации подтоплений Горводоканал перевел аварийные бригады на круглосуточный режим работы по всему городу.
Сотрудники предприятия проводят масштабную работу по поддержанию работоспособности ливневой канализации, очищая водоприемные лотки и колодцы от дорожного, строительного, бытового мусора и скошенной травы.