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Движение транспорта и парковку ограничат в Великих Луках на время «Бригантины»

В связи с проведением ежегодного праздника выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках 28 июня вводятся ограничения движения и парковки транспортных средств, а также предусматриваются охраняемые зоны с целью обеспечения безопасности граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Транспортные средства, не имеющие специального разрешения, будут временно запрещены к движению на следующих участках улично-дорожной сети:

Мемориальный комплекс имени Александра Матросова: с 17:00 до 21:30.

Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города): с 18:00 до 19:30.

Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина): с 18:00 до 19:30.

Проспект Ленина (от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной): с 19:00 до 19:30.

Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург): с 19:00 до 19:30.

Улица Розы Люксембург (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова): с 19:00 до 19:30.

Для объезда указанных зон предлагается воспользоваться следующими улицами:

улица Ботвина, улица Холмская, улица Винатовского, улица Новосокольническая, улица Сибирцева.

Парковка и стоянка автотранспортных средств запрещается с 8:00 до 19:30 на следующих участках:

Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города).

Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина).

Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург).

Также администрация города информирует об охраняемых зонах, предусмотренных с целью обеспечения безопасности граждан. Охрана территорий, предназначенных для проведения праздничных мероприятий, будет обеспечиваться сотрудниками правоохранительных органов на следующих территориях:

Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города) с 18:00 до 19:30.

Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина) с 18:00 до 19:30.

Проспект Ленина (от дома 22 по проспекту Ленина до набережной Александра Матросова) с 18:30 до 19:30.

Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург) с 18:30 до 19:30.

Часть мемориального комплекса имени Александра Матросова (от въезда с набережной Александра Матросова до Летней эстрады, Летняя эстрада) с 18:30 до 19:30.

Летняя эстрада с 19:00 до 21:00.

Проход на охраняемые территории будет осуществляться по спискам и в сопровождении руководителей образовательных учреждений.

Посещение мероприятия будет возможно только через специально оборудованные контрольные пункты, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Пункты будут расположены по следующим адресам:

Площадь Ленина (от администрации города Великие Луки).

Площадь Ленина (от гостиницы «Юбилейная»).

В мемориальном комплексе имени Александра Матросова – при входе на Летнюю эстраду.

Администрация Великих Лук обращает внимание жителей и гостей города на то, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.

«Просьба с пониманием отнестись к введённым с целью обеспечения безопасности ограничениям», - обратились к жителям в администрации.