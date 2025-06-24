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АвтоМир / Дороги

Движение транспорта и парковку ограничат в Великих Луках на время «Бригантины»

25.06.2025 13:38|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением ежегодного праздника выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках 28 июня вводятся ограничения движения и парковки транспортных средств, а также предусматриваются охраняемые зоны с целью обеспечения безопасности граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки. 

Транспортные средства, не имеющие специального разрешения, будут временно запрещены к движению на следующих участках улично-дорожной сети:

  • Мемориальный комплекс имени Александра Матросова: с 17:00 до 21:30.
  • Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города): с 18:00 до 19:30.
  • Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина): с 18:00 до 19:30.
  • Проспект Ленина (от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной): с 19:00 до 19:30.
  • Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург): с 19:00 до 19:30.
  • Улица Розы Люксембург (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова): с 19:00 до 19:30.

Для объезда указанных зон предлагается воспользоваться следующими улицами:

  • улица Ботвина, улица  Холмская, улица Винатовского, улица  Новосокольническая, улица Сибирцева.

Парковка и стоянка автотранспортных средств запрещается с 8:00 до 19:30 на следующих участках:

  • Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города).
  • Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина).
  • Набережная Александра Матросова (от проспекта  Ленина до улицы Розы Люксембург).

Также администрация города информирует об охраняемых зонах, предусмотренных с целью обеспечения безопасности граждан. Охрана территорий, предназначенных для проведения праздничных мероприятий, будет обеспечиваться сотрудниками правоохранительных органов на следующих территориях:

  • Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города) с 18:00 до 19:30.
  • Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина) с 18:00 до 19:30.
  • Проспект Ленина (от дома 22 по проспекту Ленина до набережной Александра Матросова) с 18:30 до 19:30.
  • Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург) с 18:30 до 19:30.
  • Часть мемориального комплекса имени Александра Матросова (от въезда с набережной Александра Матросова до Летней эстрады, Летняя эстрада) с 18:30 до 19:30.
  • Летняя эстрада с 19:00 до 21:00.

Проход на охраняемые территории будет осуществляться по спискам и в сопровождении руководителей образовательных учреждений.

Посещение мероприятия будет возможно только через специально оборудованные контрольные пункты, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Пункты будут расположены по следующим адресам:

  • Площадь Ленина (от администрации города Великие Луки).
  • Площадь Ленина (от гостиницы «Юбилейная»).
  • В мемориальном комплексе имени Александра Матросова – при входе на Летнюю эстраду.
Администрация Великих Лук обращает внимание жителей и гостей города на то, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.

«Просьба с пониманием отнестись к введённым с целью обеспечения безопасности ограничениям», - обратились к жителям в администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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