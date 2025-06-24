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Живут, как в тайге: в Новосокольническом округе пытаются помочь жителям деревни, отрезанной от внешнего мира

В Насвинской волости Новосокольнического муниципального округа расположена деревня Астратово, в которой на данный момент постоянно проживают всего два человека — 75-летняя женщина и её 58-летний сын. Связь с внешним миром они поддерживают только через почтальона, который приносит им продукты в соседнюю деревню, до которой нужно добираться на лодке. На тяготы людей, буквально отрезанных от цивилизации, обратил внимание собственник дома в деревне Брагино, расположенной неподалёку. О сути проблемы он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

К деревне Брагино ведёт грунтовая дорога, которую в дождливое время года сильно размывает, проехать порой можно только на внедорожнике. А от Брагино до Астратово — самый настоящий густой лес, пробраться сквозь который представляется возможным только пешком или на вездеходе. При этом дорога по документам там есть, и она пролегает через ещё одну деревню — Грыжово, куда на лето приезжает пенсионер, родившийся в этих местах.

Отказываться от пребывания в родных краях он не намерен, не планируют куда-либо переезжать и жители Астратово. «А зачем? Мы тут родились, у нас здесь все похоронены, это наша родина, наш дом», - привёл их слова наш собеседник.

Он рассказал, что раньше в деревню Жолобово, куда приезжает почтальон, можно было попасть через пешеходный металлический мост через реку Смердель. Однако несколько лет назад сооружение было украдено, поиски злоумышленников не увенчались успехом. С тех пор жители Астратово вынуждены переправляться на ту сторону при помощи троса.

«Река широкая, через нее натянут стальной трос. В маленькой лодочке сын переправляется с одного берега на другой, после идет 1,5 км пешком до деревни Жолобово, туда приезжает почтальон из деревни Горожане, он привозит продукты и минимальный набор лекарств. Потом со всем этим нужно идти обратно, снова переправляться через реку», - отметил неравнодушный собственник дома в Брагино.

Он подчеркнул, что пути по суше нет не только для самих жителей Астратово и Грыжово, но и для спецслужб — энергетиков, скорой помощи, МЧС: «Люди живут, как в тайге, брошенные всеми. Случись пожар - пожарная машина не проедет, кому-то станет плохо - скорая тоже не доедет. Если обрыв электросетей, люди могут месяц сидеть без света, пока энергетики доберутся на спецтехнике».

Обеспокоенный домовладелец обратился в администрацию Новосокольнического округа, на балансе которой находится дорога Горожане — Брагино - Астратово. Представители муниципалитета пообещали до 15 июля отремонтировать участок до Брагино, а после разобраться в вопросе жителей Астратово.

Первый заместитель главы администрации Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков подтвердил, что в рамках текущего содержания будет проведена подсыпка и оканавливание на участке от деревни Горожане до Брагино. «Ремонт дорог местного значения ведётся согласно нормативу, сделаем всё, что можно, не выходя за пределы средств, заложенных в бюджете на эти цели. В Астратово ситуация несколько сложнее. В рамках текущего финансирования отремонтировать тот участок не получится. Но мы договорились с потенциальным подрядчиком, выедем на место, посмотрим, что можно сделать, и примем решение о дальнейшем ремонте. Проблему мы понимаем, и будем этот вопрос решать», - заверил Виктор Новиков.

Псковская Лента Новостей будет держать ситуацию на контроле и сообщит, когда и какие виды работ будут проведены.