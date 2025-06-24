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Движение транспорта через железнодорожный переезд ограничат на участке Великие Луки - Опухлики-1

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд ограничат на участке Великие Луки - Опухлики-1 2-3 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

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«На время производства работ по выправке железнодорожного пути будет выполнен демонтаж настила на железнодорожном переезде 314 км направления Бологое - Клястица (Сеньковский-2) автодороги проспект Октябрьский», - сообщили в администрации.

Планируемые даты проведения работ - с 2 июля с 20:00 до 6:00 3 июля.

Объезд переезда можно осуществить по улице Зверева, улице Промышленной и проспекту Ленина.

«Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - добавили в администрации.