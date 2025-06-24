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Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье

Укладка 5 километров выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке 86+600 – км 91+732 дороги Порхов - Успенье завершена, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Работы выполняет Псковавтодор в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее на данном участке провели подготовительные работы и фрезерование изношенного покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта. На реализацию проекта выделили 123,6 миллиона рублей.

«Автодорога Порхов – Успенье играет ключевую роль в транспортной системе юга Псковской области, обеспечивая связь между Порховским, Дедовичским и Бежаницким районами. Она соединяет федеральную трассу Р-56 с региональными маршрутами, обслуживая значительные объемы грузовых и пассажирских перевозок», - отметили в министерстве.