На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июля

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На участке 36-40 километров ограничение скорости движения в направлении на Псков по левой полосе с 08:00-12:00, причина - нанесение дорожной разметки;
На участке 48-51 километров будет действовать ограничение скорости движения в направлении на Псков по левой полосе с 08:00-12:00, нанесение дорожной разметки;
На участке 70-71 километров ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 09:00-13:00, ремонт СБО с установкой схемы организации дорожного движения;
На участке 111-159 километров ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, ямочный ремонт.