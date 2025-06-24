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Участок Крестовского шоссе в Пскове перекрыли до 11 июля

Участок Крестовского шоссе в Пскове будет перекрыт до 11 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации города Пскова, ограничение вводится в связи с ремонтом железнодорожного переезда.

В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км Морозовская ветвь (Крестовское шоссе)» с 7 по 11 июля будет перекрыт участок Крестовского шоссе по двум полосам в районе ж/д переезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда!» - добавили в УГХ.