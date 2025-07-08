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Одностороннее движение ввели на улице Некрасова в Пскове

Одностороннее движение вводится по улице Некрасова в Пскове на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса с сегодняшнего дня до 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков!» - добавили в администрации.

Напомним, в Пскове продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.

Также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.