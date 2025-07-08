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Госдума упростила размещение объектов связи вдоль дорог

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект, направленный на упрощение условий размещения инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в мае 2024 года, палата парламента приняла его в первом чтении в октябре. Согласно нововведениям, в законе "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" будет закреплена норма о том, что земельные участки в границах полос отвода автодорог могут использоваться для размещения и эксплуатации сооружений связи.

Вместе с тем в законе "О связи" предлагается уточнить, что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах. На этапе второго чтения в законопроект была внесена поправка, которая распространяет эту норму на реконструкцию, прокладку и переустройство линий и сооружений связи.

Поправками ко второму чтению также уточняется порядок строительства, реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры связи. В частности, указанная работа должна будет совершаться лично владельцами линий и сооружений связи или за их счет на основании договора, с владельцем автомобильной дороги и с его письменного согласия. Договор и согласие должны будут в том числе содержать технические требования к размещению сооружений и линий связи и их последующему обслуживанию, а также условия проведения таких работ. Вместе с тем для строительства, реконструкции и капитального ремонта такой инфраструктуры будет требоваться разрешение на строительство, выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и российским законодательством.

В законе также отмечается, что при отсутствии договора, согласия или разрешения владелец сооружений и линий связи обязан будет прекратить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (в том числе прокладку, перенос и переустройство) инфраструктуры связи, или приостановить эксплуатацию уже возведенной инфраструктуры и осуществить ее снос. Если владелец сооружений и линий связи откажется выполнять эти условия, требуемые работы необходимо будет выполнить владельцу автомобильной дороги с последующей компенсацией затрат за счет виновных в незаконном строительстве и использовании инфраструктуры связи, пишет ТАСС.