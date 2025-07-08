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АвтоМир / Дороги

К фрезерованию дорог приступили на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове

10.07.2025 16:18|ПсковКомментариев: 0

Начаты работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«По улице Максима Горького начали фрезерование проезжей части автодороги. Сейчас осуществляются работы от Рижского проспекта до улицы Роза Люксембург. Укладывается новый асфальт на тротуаре вдоль медколледжа. На улице Некрасова сняли верхний слой асфальта. Техника и материалы готовятся к началу дальнейших работ», - сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что работы проходят согласно установленному графику.

 

Напомним, одностороннее движение вводится по улице Некрасова в Пскове до 15 сентября. Ограничение ввели с 10 июля в связи с проведением дорожных работ.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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