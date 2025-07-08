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АвтоМир / Дороги

Дорожное покрытие обновляют во дворе дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках

29.07.2025 16:10|ПсковКомментариев: 0

Подрядная организация приступила к обновлению дорожного покрытия во дворе дома №10, корпус 1 на Октябрьском проспекте 29 июля, сообщили в Великолукской городской Думе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукская городская Думу / «ВКонтакте»

Депутат по округу Николай Андросович отметил, что рабочие ремонтной бригады произвели замену бордюрного камня и сняли изношенный асфальт. Впереди – укладка нового покрытия. Во время проведения ремонтных работ планируется устранить также проблему, связанную с оттоком воды с придомовой территории.

«Здесь основная проблема была в том, что выполненная до этого укладка асфальта не позволяла уводить воду, которая скапливалась после осадков. Это нередко вызывало недовольство жителей. Сейчас полностью снимается весь асфальт, который был наслоен годами и, соответственно, будет укладываться новое покрытие по нормам и тому проекту, который имеется для капитального ремонта двора по данному адресу», - отметил депутат.

Проведение работ по благоустройству дворов и общественных территорий, запланированных на 2025 год, продолжается и идет в разных частях города Великие Луки, подчеркнули в Думе.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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