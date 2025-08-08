АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 августа

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 55-53 километров на СПб правая полоса, введут ограничение скорости движения на СПб (правая полоса-закрыта, вторая и третья-ограничение скорости движения до 50 км/ч), с 09:00 до 17:00, ввиду ремонта ШЗЭ с установкой схемы ОДД;

На участке 99-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина), с 08:00 до 20:00, будет происходить скашивание травы механическим способом на обочинах и откосах;

На участке 133-158километров ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, из-за ямочного ремонта БЦМ.