Предприниматель через суд добивается оплаты работ по содержанию дорог в Гдовском районе

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск индивидуального предпринимателя М. А. Морозовой к администрации Гдовского района о расторжении контракта на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог и взыскании основного долга, штрафа и пени в общей сумме более 2 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как указывает предприниматель в своем исковом заявлении, работы за июль 2025 года выполнили в полном объеме и предъявили для приемки в адрес администрации, однако от приема и подписания документов администрация отказалась.

На направленную претензию администрация ответила отказом в подписании и оплате документов, а также прислала уведомление о намерении расторгнуть контракт. Учитывая уклонение администрации от оплаты выполненных работ, предприниматель обратился в суд.

Предварительное и судебное заседания по делу назначили на 30 сентября.