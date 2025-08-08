АвтоМир / Дороги

Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60%

Реализация средств национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов в ходе брифинга в пресс-центре ПЛН.

«У нас всего в этом году почти 50 объектов в работе. Мы продолжаем работы на пяти мостовых сооружениях. Завершается работа на дороге Гверстонь - Крупп - Кунья, она в этом году будет на всем протяжении выполнена», - сказал Станислав Стармолотов.

Заканчиваются работы на дороге Порхов - Успенья, Пушкинские Горы - Локня.