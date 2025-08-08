АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 47-45 километров введут ограничение скорости движения на СПб правая сторона с 08:00-17:00. Будет осуществляться ремонт ШЗЭ.

На участке 179-99 километров введут ограничение скорости движения в оба направления( обочина) с 08:00-17:00. Будет осуществляться скашивание травы механическим способом на обочинах и откосах.

На участке 158-138 километров введут ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00-17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ.

На участке 75-78 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 11:00-17:00из-за ямочного ремонта ручным способом.