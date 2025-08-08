АвтоМир / Дороги

Движение автотранспорта перекроют ночью на переезде Дуловка — Шабаны

Железнодорожный переезд на 309 километре перегона Черская — Дуловская (Дуловка — Шабаны) полностью перекроют для движения автотранспорта с 17 на 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

«В связи с производством ремонтных работ по замене переездного настила и выправке железнодорожного пути на железнодорожном переезде 309 км перегона Черская — Дуловская (Дуловка — Шабаны) в период с 23:00 17 сентября до 3:00 18 сентября будет полностью закрыто движения для автотранспорта», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в случае необходимости пропуска транспорта экстренных служб временный настил будет уложен в течение 10-15 минут.