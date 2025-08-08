АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 18 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 47-45 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Санкт-Петербург по правой полосе с 08:00-17:00. Будет проходить ремонт ШЗЭ.

На 79-82 километрах и 158-179 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (+обочина) с 08:00-17:00. Будет проводится скашивание травы на обочинах и откосах механическим способом.

На участке 138-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 08:00-17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ.

На 111-159 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 08:00-17:00. Будет проводится механическая очистка проезжей части.

На участке 112-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (+обочина) с 08:00- 17:00. Будет проводится планировка обочин.