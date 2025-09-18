АвтоМир / Дороги

Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках для ярмарки «Осень»

Движение автотранспорта временно перекроют на нескольких улицах Великих Лук в связи с ярмаркой «Осень – 2025» 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«В связи с проведением ярмарки "Осень – 2025" в городе Великие Луки 27 сентября с 6:00 до 16:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Некрасова от дома №1 до улицы Карла Либкнехта, а также по улице Карла Либкнехта до улице Пионерской», - сообщили в администрации.

На маршруте №15 «Мебельный комбинат — Булынино» рейсы проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном.

На маршруте №3 «ЖБК — Магистральный» рейсы 6.40, 8.00, 9.20, 10.40, 13.20, 14.40 от ЖБК проследует по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина).

Универсальная ярмарка «Осень – 2025» пройдет на площади Ленина и прилегающим к ней территориям в Великих Луках 27 сентября.