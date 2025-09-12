Общество

Универсальная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 27 сентября

Универсальная ярмарка «Осень – 2025» пройдет на площади Ленина и прилегающим к ней территориям в Великих Луках 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Режим работы ярмарки: с 08:00 до 15:00.

В связи с проведением универсальной ярмарки «Осень – 2025» будет временно прекращено движение и запрещена стоянка транспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на следующих автомобильных дорогах улично-дорожной сети города:

07:00 26 сентября до 16:00 27 сентября на площади Ленина; в проезде возле сквера М. Мусоргского: от улицы Некрасова до площади Ленина; по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина);

с 06:00 до 16:00 27 сентября по улице Некрасова от дома №1 до улицы К. Либкнехта; по улице К. Либкнехта: от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

В качестве объезда определены: проспект Ленина; Октябрьский проспект; улица Пионерская; улица Пушкина; улица Комсомольская. Великолучан и гостей города просят учесть данную информацию при построении маршрутов движения.

Согласно требованиям безопасности, проход к месту проведения ярмарки будет осуществляться через специальные пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Местами прохода посетителей определены:

улица Некрасова у дома №10;

проспект Ленина у дома №22;

улица Пионерская у дома №7/1;

улица Пушкина у дома №4/2;

площадь Ленина, у дома №3.

На период проведения универсальной ярмарки «Осень-2025» не допускается розничная продажа алкогольной продукции: