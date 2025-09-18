АвтоМир / Дороги

ООО «Спецтранссервис» отремонтирует проезд в Пскове на Коммунальной

ООО «Спецтранссервис» отремонтирует проезд в Пскове возле многоквартирных домов. Об этом сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Определен подрядчик по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда между домами №70 по улице Коммунальной и №12А по улице Балтийской в Пскове. Окончание работ – 15 декабря 2025 года.

По окончании срока подачи заявок подана только одна, соответствующая требованиям. МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» 1 октября заключило с обществом контракт №151 от 01.10.2025 стоимостью 5 млн 273 тысячи 687,04 рубля.