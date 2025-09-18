АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 2 октября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 79-81-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 09:00 до 17:00 из-за подсыпки обочин.

На участке 41-42 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков (правая и средняя полоса закрыты, левая – ограничение скорости до 50 километров в час) с 10:00-15:00. Будет проходить заливка швов на ПЧ.

На 482+000-484+000 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора.

На участке 540+000-542+000 километров ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка прикромочных водоотводных лотков.