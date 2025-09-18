АвтоМир / Дороги

Автодорога Гверстонь – Крупп – Кулье приведена в нормативное состояние - Михаил Ведерников

Завершился ремонт автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье, сообщается в канале губернатора Псковской области в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Max

Автодорога Гверстонь – Крупп – Кулье полностью приведена в нормативное состояние. Работы по ремонту финального участка протяжённостью почти 8 км выполнены в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Специалисты Псковавтодора отфрезеровали старое покрытие, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, отремонтировали автобусные остановки, обустроили съезды и нанесли дорожную разметку. На реализацию проекта было выделено более 200 млн рублей из регионального бюджета», - сообщил губернатор.

Отмечается, что дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную дорожную сеть региона. Она обеспечивает транспортную доступность приграничных населённых пунктов, используется для проезда школьного автобуса.

«В 2023 году мы привели в нормативное состояние участок протяжённостью более 11 км дороги, в 2024 году – ещё 8,5 км. На сегодняшний день трасса полностью отвечает требованиям», - заключил Михаил Ведерников.